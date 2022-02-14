تعليقا علي المؤتمر ..عمرو اديب: اليوم جلست مصر أمام معلمين الطاقة

قال الإعلامي عمرو أديب، اليوم جلست مصر أمام معلمين الطاقة وذلك تعليقا على انعقاد الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع أديب خلال برنامجه الحكاية الذي يعرض عبر شاشة mbc مصر، مساء اليوم الاثنين: اليوم جلست مصر أمام معلمين الطاقة وتقولهم أنا مصر أنا ليا مركز، ومصر اتفاقياتها بتتعمل بالعدل وبقوة.



وأضاف عمرو أديب: اليوم تزيد أسعار الغاز وأنت مستفيد، ولما النفط زاد مش هنتأثر به غير الأول، التهاب أسعار النفط وأنت قاعد في مصر باشا في موضوع الطاقة ودي مسألة لازم تحسب للإدارة في مصر، احنا عندنا وزير بترول فاخر، والرئيس كلم العالم وقالهم احنا صارفين على البنية التحتية.