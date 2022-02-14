كارثة على الجميع.. فرنسا تعلق على أنباء الغزو الروسي لـ أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن فرنسا ليس لديها نية “للرد عسكريًا” على أي غزو روسي لأوكرانيا، لكنه أضاف أن باريس تدعم أوكرانيا مالياً.

وحذر لو دريان من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون “كارثية على الجميع، وستكون كارثية على روسيا في المقام الأول”.

وقال لقناة فرانس 5 الفرنسية، اليوم الإثنين، “إذا كانت هناك حرب في أوكرانيا، وإذا غزت روسيا، فلن يتدفق الغاز الأوكراني على سبيل المثال”، مضيفا أن 'العواقب الاقتصادية سيكون من الصعب للغاية تحملها”.

وقال إنه مع “الإجراءات الرادعة القوية بما فيه الكفاية، تأمل فرنسا أن يفكر الرئيس بوتين حقًا في المخاطر التي يواجهها، إذا شنت روسيا هجومًا على أوكرانيا”.

وكرر لو دريان أن أي عمل روسي مهم ضد السيادة الأوكرانية سيؤدي إلى “عواقب وخيمة” وعقوبات من فرنسا وحلفاء أوكرانيين آخرين ضد موسكو.