رامي عادل يكشف سبب رفض عماد النحاس الانضمام إلى جهاز منتخب مصر

كشف رامي عادل نجم النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، سبب عدم موافقة عماد النحاس المدير الفني السابق لذئاب الجبل على الانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال عادل لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: "كان المقاولون في مركز متأخر، تواجدت بجهاز عماد النحاس وقدمنا موسم جيد، والموسم التالي حققنا هدفنا وانهينا الموسم بالمركز الرابع، ولعبنا في افريقيا، والامور اختلفت بعد ذلك بسبب كورونا.

واردف: بعد ذلك فكر عماد النحاس اكثر من مرة في الرحيل عن الفريق حتى اتخذ القرار النهائي مؤخرا..

واتم: لن يكن لنا دور مع النحاس حال توليه منصب المدير الفني للنادي الأهلي لأن الفريق "له ناسه" مشيرا بان النحاس لن يقبل دور الرجل الثاني وأنه رفض التواجد في منصب المدرب العام مع ايهاب جلال في المنتخب عندما تم ترشيحه.