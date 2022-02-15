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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع محمد كريم فى مدينة نصر يشكون من عدم وجود إنارة

صدى البلد

استغاث سكان شارع محمد كريم أمام معهد خدمة الاجتماعية - المنطقه السادسه - مدينة نصر التابعة إلى محافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين؛ لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر.

 

قال المواطن يحيى حسام في شكواه: "نعاني أشد المعاناة من عدم تواجد إنارة بالشارع وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن ".


وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، لافتا إلى أن مطالبهم ليست كبيرة أو بمعجزة، حتى لا يستجيب أحد لهم.


وأوضح: “سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الحى للشكوى من عدم وجود كشافات بأعمدة الإنارة ولكن دون جدوى، مطالبين محافظ  القاهرة بالتدخل والعمل على تركيب كشافات بأعمدة الإنارة لإضاءة المنطقة”.


وناشد المسئولين في محافظة القاهرة وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة مدينة نصر شركة الكهرباء عدم وجود أي إنارة تركيب كشافات شارع محمد كريم معهد خدمة اجتماعية المنطقة السادسة

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