عبدالحميد الصديقي : الرسم الزيتي من الأدوات عالية الجودة

يعد الرسم من اكثر الهوايات انتشارا حول العالم، وهي تعد من أقدم الهوايات عبر التاريخ، حيث وجدت الكثير من النقوشات على اسطح الكهوف والتي قام بها الإنسان الأول ليعبر عن واقعة حدثت أمامه، أو ليرسل رسالة ما، وبذات الوقت تعتبر هذه الهواية من ابسط الهوايات ها وهو الأمر الذي ساعد على انتشارها، خاصة أنها لا تطلب العديد من الأدوات وأيضا لتنوع أساليبها، فيمكن لمن يرغب أن يمارس الرسم أن يبدأ بالقلم الرصاص، وفي الإمكان استخدام الفحم، والألوان المائية، وأيضا الرسم الزيتي .

وفيما يتعلق بالألوان الزيتية ، قال الفنان التشكيلي "عبدالحميد الصديقي" ، أن الرسم الزيتي يعتبر من الأدوات عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات.

وتابع الصديقي ، فهي متوفرة وبالعديد من الألوان وهذا هو السبب في استخدامها من قبل الفنانين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الفنان التشكيلي ، على الرغم من سهولة البدء في الرسم بالزيت، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب على المبتدأ تعلمها، لان الأمر لا يقتصر على الأدوات التي يستخدمها إن كانت من افضل العلامات التجارية واكثرها جودة أو للقماش المستخدم والفرش، لكن هناك بعض النصائح العامة التي يمكنك الاستفادة منها عند التطبيق والتي تساعدك على تطوير هذه الهواية حتى تصل إلى درجة الاحتراف والإبداع مستقبلا مع الاستمرارية.

وأكد عبدالحميد الصديقي ، أنه على من يرغب في البدء بتعلم الرسم الزيتي ، أن لا يبدأ محاولاته برسم رسومات كبيرة أو معقدة، هذا الأمر سيصعب عليه الاستمرارية، والأصل أن يبدأ بصور صغيرة بعض الشيء، وبسيطة، فهي ستعطيه فكرة أفضل عن التقنيات التي يمكنه تعلمها أثناء الرسم، وكيف الاستثمار فيها لاحقا في أمور اكثر تعقيدا.

وأيضا فإنه لن يستثمر الكثير من الوقت أو الأدوات والأشياء في هذه العملية، لذا، من الجيد أن يذهب إلى لوحات قماشية صغيرة ويمكنه أن يجرب الرسم على الورق كذلك.

وعليه أن يقوم بالتنسيق بين ما يحاول تعلمه والكيفية التي يتدرب بها ويرغب بالرسم بها، وهذا لن يمكنه القيام به إن كان يرغب بالبدء بطريقة عشوائية وعلى لوحات كبيرة.

على الجانب الآخر يستعد الفنان التشكيلي عبدالحميد الصديقي ، للمشاركة في المعرض العالمي للفنون الدي سوف يقام في اكتوبر 2022.