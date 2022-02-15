عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة اتخذت خطوات جادة للحد من خطورة تلوث الهواء

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن ما صدر عن منظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر تلوث الهواء، وأنه يوجد ما يقرب من 7 مليون حالة وفاة مبكرة بشأنه يؤكد خطورة هذه القضية والتي تحتاج إعادة ومراجعة المعايير بالنسبة لملوثات الهواء.


وأكمل القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة انتبهت لخطورة هذا الأمر، منوها إلى الخطوات المسبقة التي اتخذتها الدولة حيث تم الانتهاء من تركيب عدد من المحطات، من اجل رصد نوعية الهواء، بالإضافة إلى رصد الانبعاثات الصناعية وما ينجم عنها من اضرار.


وتابع عضو مجلس النواب، أن تحذيرات وزارة الصحة بأنه يوجد ما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب التعرض لتلوث الهواء، تستدعي العمل على الحد من تفاقم التلوث وخفض العبء الصحي والبيئي.


وأوضح عضو مجلس النواب ان الدستور المصري، كفل لكل مواطن الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها، مشيرا إلى انه من هذا المنطلق تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.

مجلس النواب تلوث الهواء وزارة الصحة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

بأمر ملكي.. إعدام مصري ارتكب جريمة قتل في السعودية

ترشيحاتنا

كواليس جولة الرئيس السيسي داخل معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022

فضل سورة التوبة في الرقية .. أسرار لا تعرفها عن المنكلة

طفرة طبية.. سمكة مصنعة من قلب إنسان تبشر بقلوب اصطناعية في المستقبل|فيديو

من الملاعق الخشبية للاستحمام بالثلج.. تقاليد الاحتفال بعيد الحب حول العالم

طارق العشري: طلائع الجيش يحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق الانسجام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معنديش مشكلة مراتي تعمل دور رومانسي.. انتقادات حادة للمخرج هادي الباجوري بسبب التقبيل

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ