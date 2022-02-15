برلماني: الدولة اتخذت خطوات جادة للحد من خطورة تلوث الهواء

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن ما صدر عن منظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر تلوث الهواء، وأنه يوجد ما يقرب من 7 مليون حالة وفاة مبكرة بشأنه يؤكد خطورة هذه القضية والتي تحتاج إعادة ومراجعة المعايير بالنسبة لملوثات الهواء.



وأكمل القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة انتبهت لخطورة هذا الأمر، منوها إلى الخطوات المسبقة التي اتخذتها الدولة حيث تم الانتهاء من تركيب عدد من المحطات، من اجل رصد نوعية الهواء، بالإضافة إلى رصد الانبعاثات الصناعية وما ينجم عنها من اضرار.



وتابع عضو مجلس النواب، أن تحذيرات وزارة الصحة بأنه يوجد ما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب التعرض لتلوث الهواء، تستدعي العمل على الحد من تفاقم التلوث وخفض العبء الصحي والبيئي.



وأوضح عضو مجلس النواب ان الدستور المصري، كفل لكل مواطن الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها، مشيرا إلى انه من هذا المنطلق تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.