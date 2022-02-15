عمرو أديب: تركيا كانت ترى أن الإمارات الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدول ترتب أولوياتها وفقًا لمصلحتها في المقام الأول، مستشهدًا بمجموعة من الخطوات التي شهدتها المنطقة لم يكن يتخيلها المراقبون.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن «تركيا كانت ترى بأن الإمارات الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط منذ 7 أشهر»، مشيرًا إلى أن اليوم شهد استقبالًا رسميًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الإمارات.

وتابع عمرو أديب: «ما يحدث هو إعادة ترتيب في المنطقة طبقًا لمصلحتي، قائد الدولة والزعيم يريد تأمين العديد من الأشياء ولذلك مصلحته هي الأهم»، مستنكرًا تعجب البعض من زيارة الرئيس التركي: «لماذا تنظرون لموقف الإمارات وليس موقف أردوغان الذي قال منذ يومين إنها علاقة هامة استراتيجية».

وأشار عمرو اديب إلى أن إقامة علاقات مع دولة الإمارات فرصة تجارية وسياسية؛ لأنها مركز قوي في المنطقة، متابعًا: «لماذا نمانع الأمر؟ الدنيا تتغير ومماثلة للعبة الشطرنج كل دولة تجري خطوتها فيها، يجب أن نفهم هذا الأمر طالما أن الدولة لا تفرط في سيادتها والعلاقات قائمة على المصلحة وعدم التدخل في الشأن الداخلي فأهلا وسهلا».