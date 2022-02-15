فيديو.. نصائح الدولة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية رقم واحد في الدول العربية فيما يخص توزيع لقاحات كورونا .

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "نتصدر حاليا المرتبة الأولى في عدد من تلقوا اللقاح بين كل الدول العربية".

وتابع السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لدينا فائض من اللقاحات بما يقارب الـ70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة".

وناشد المواطنين قائلا: "نناشد الجميع كل من لم يتلقَ جرعة اللقاح أو من تنطبق عليه شروط الجرعة التعزيزية أن يبادر ويسرع في أخذ هذه الجرعة".

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا ما زال متواجدا في جميع أنحاء العالم، مضيفا: "التحور والتغير في الفيروس أمر طبيعي ومتوقع".

وأوضح محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كل الفيروسات لديها القدرة على التحور والتغير وليس كورونا فقط".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: "كلما زادت مدة تواجد الفيروس تظهر متحورات جديدة للفيروس وهذا ما يحدث مع فيروس كورونا".



سريع الانتشار

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين: "قد تكون المتحورات في الفيروس أقل شدة أو أكثر شدة"، مستطردا: "متحور أوميكرون يمتاز بسرعة الانتشار الكبيرة ولكن أعراضه أقل حدة".

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