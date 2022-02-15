تطورات خطيرة على الحدود الأوكرانية.. روسيا تستعد والولايات المتحدة تحذر.. ميعاد الحرب

تتفاقم يوما بعد يوم الأزمة على الحدود الأوكرانية بين روسيا من جانب وأوكرانيا ودول حلف الناتو والولايات المتحدة من جانب أخر، وسط توقعات كبيرة من جانب الدول الأوربية بغزو روسي للأراضي الأوكرانية، رغم النفي المتكرر من موسكو لهذا الأمر.

ولا يزال التوتر يسيطر على الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا خاصة مع مواصلة الحشد الروسي استعدادا لشن هجوما محتملا ضد كييف "عاصمة أوكرانيا وأكبر مدنها، وتقع في شمال وسط البلاد على نهر الدنيبر"، بعدما حشدت روسيا أكثر من 120 ألف جندي على بعد 15 كيلومتر من الحدود الأوكرانية والتي تمتد إلى حوالي 1000 كيلومتر.

تطورات خطيرة

وفي تطور جديد للأحداث، نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الاثنين، عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن عددا من المصادر الاستخباراتية، بما في ذلك اتصالات روسية، تشير إلى أن القوات الروسية التي تحيط بأوكرانيا، وهناك "تطور بوضوح قدرتها للغزو" في أي لحظة.

وأضافت المسئول الأمريكي أن هذه القوات تستعد بشكل أكثر جهوزية وأن هذه المعلومات استنتجت منها واشنطن احتمالية قيام روسيا بشن هجوم ضد روسيا بما يشمل هجوماً على العاصمة كييف بدون سابق إنذار.

وقال المسئول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تعتبر حتى اللحظة التحركات الروسية "استعدادات نهائية"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يزال يحتاج إلى الترتيب لكيفية إيقاف أي عمل عسكري.

وتابعت القناة الأمريكية، نقلاً عن مصادر أخرى، أن عدد الجنود الروس المتمركزين حالياً على الحدود الأوكرانية يبلغ ما يقارب 130 ألفا أو أكثر.

تخوفات أوكرانية

ومن جانبه قال الخبير في العلاقات الدولة، طارق البرديسي، إن هناك تخوفا أوكرانيا من الحشود الروسية على حدودها، كما أن روسيا أيضا متخوفة من تواجد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" مع القوات الأمريكية بالقرب منها لأنه يعتبر تهديدا مباشرا لها.

وتابع البرديسي في تصريحات لـ "صدى البلد": وجهة النظر الروسية أنها لا تهدد مصالح الغرب، وعلى حلف الناتو أن لا يهدد الأمن القومي الروسي.

وأضاف أن المشكلة بين الجانبين متفاقمة، وروسيا دولة نووية ولديها قدرة عسكرية كبيرة وصواريخ بالستية لا يستهان بها، ومن الممكن أن يتراجع حلف الناتو مع الولايات المتحدة وسيكون هناك نوع من التسوية بين الجانبين.

عقد تسوية سياسية

ولفت إلي أن التسوية من الممكن أن تكون بانسحاب قوات حلف الناتو والقوات الأمريكية من الحدود مع روسيا، وموسكو لن تقوم بالهجوم على أوكرانيا لأن هذا الهجوم سيكبدها خسائر اقتصادية كبيرة في ظل تراجع الاقتصاد الروسي.

وأشار إلي أن روسيا لن تبلع الطعم وتقوم بالهجوم على أوكرانيا حتى لا تهدم اقتصادها في ظل العقوبات والحصار القائم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، أن الغرب سيتفهم المخاوف الروسية من تواجد القوات العسكرية بالقرب من حدودها، لذلك سيقلل تواجده أو سينسحب تماما من أوكرانيا، وهذا هو السيناريو الأقرب للحدوث بين الجانبين.