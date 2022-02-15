أستاذ هندسة البترول: أسوان يمكن أن تكون عاصمة الطاقة النظيفة عالميا.. فيديو

قال رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مؤتمر مصر للبترول هذا العام اكثر اهتماما وحاز علي اهتمام كثير جدا من جميع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البترول والغاز مؤكدا أن المؤتمر في دورته الخامسة كان شعارة شمال أفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة .

واضاف أبو العلا خلال مدخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن هذا المؤتمر يؤكد علي أهمية مصر وريادتها إلي أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط فيما يتعلق بضمان إمدادات الطاقة لباقي الدول التي تعاني من فقر في الطاقة وهذا يعكس ثقل مصر التاريخي والسياسي .

واوضح أبو العلا ، إن الدولة المصرية تسعى لجعل أسوان مصدر عالمي لتوليد الطاقة النظيفة لان بها اكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية علي مستوي العالم وهذا ما جعلها محط إنظار للعالم اجمع مؤكدا أن أسوان يمكن أن تكون عاصمة الطاقة النظيفة على مستوى العالم .