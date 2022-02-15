رئيس جامعة القاهرة يوضح أهمية اكتشاف آثار للديناصورات في الصحراء الشرقية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن اكتشاف آثار أقدام ديناصورات قديمة في مصر كشف مهم لأن تاريخ الأرض وما شهدته من تطورات بالغ الأهمية على المستوى العلمى والتنمية، وستحدد طبيعة العصر الذى عاشت فيه الديناصورات، كما أن هناك أهمية اقتصادية من الاكتشاف بتحويل المنطقة إلى محمية طبيعية ومقصد سياحي.



وأشار "الخشت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"،، أن عمر الأرض 4 مليارات و600 مليون سنة ومرت بأزمنة جيولوجية متعددة، منوها بأن الديناصورات العملاقة كانت تعيش على الأرض ولم يكن هناك دليل علمى على وجود آثار الديناصورات فى الصحراء الشرقية، لافتًا إلى أن فريق الجامعة قدم أول دليل علمى على وجود الديناصورات فى صحراء مصر الشرقية.



وأضاف أن المنطقة التى تم اكتشاف آثار الديناصورات هى منطقة المثلث الذهبى وهى منطقة عامرة بالثروات المعدنية، وتوصلت البعثة إلى وجود أثار لأقدام ديناصورات تقف على قدمين وأربع، كما استطاع الفريق تحديد وزن الديناصورات والتى تصل من 500 كجم إلى 900 كجم وهى الديناصورات أكلى اللحوم أما الديناصورات أكلى الأعشاب لم يتم تحدد وزنها حتى الآن.



وأكد أنه تم نشر الاكتشاف فى مجلة عالمية مرموقة، مشيرا إلى أن المجلة لا تنشر أى شىء ولكنها تتحقق من الأدلة وتدخل الباحثين في عدد من الامتحانات الشخصية.