رئيس غرفة البترول: يمكن مد خط أنابيب غاز لتوفير الطاقة لأوروبا عن طريق مصر

قال المهندس تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الخريطة العالمية للغاز تشهد تغيرات متعددة في الفترة الحالية.

وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "يمكن مد خط أنابيب غاز لتوفير الطاقة لأوروبا عن طريق مصر"، متابعا: "مؤتمر مصر الدولي للبترول كان على أعلى مستوى".

وأشار: "أنا كمصري كنت فخور بالرئيس السيسي الذي تحدث بطريقة تدل على وعي وتفهم كامل بالأبعاد الاقتصادية والسياسية لصناعة البترول والغاز، فضلا عن دعمه المعلن لقارة أفريقيا".

