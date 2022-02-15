الصحة العالمية: 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب تلوث الهواء.. ونواب: مصر اتخذت خطوات مسبقة للحد من خطورة الأمر.. والدولة استهدفت ملف التحسين البيئي

الصحة العالمية: أكثر من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب التعرض لتلوث الهواء

برلماني: مصر استهدفت ملف التحسين البيئي باعتباره عامل أساسي للتنمية المستدامة

برلماني: الدولة اتخذت خطوات جادة للحد من خطورة تلوث الهواء

قالت مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا نيرا ، أن المنظمة الأممية تعتبر تلوث الهواء حالة طوارئ صحية عامة ورئيسية، مرجعة سبب ذلك أنه يوجد أكثر من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة تحدث سنويًا نتيجة التعرض لتلوث الهواء حول العالم، وقد فاقم تفشي فيروس كورونا الأمر.



وأضافت أن هناك إجماعا على أن تلوث الهواء يتسبب في مشكلة صحية عامة كبيرة، موضحة أن تسعة من كل 10 أشخاص حول العالم، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المدن، يتنفسون هواء لا يتوافق مع ما تعتبره منظمة الصحة العالمية معايير جيدة وفقًا لإرشادات جودة الهواء للتنفس.



وأشارت مديرة قسم البيئة إلى أنه من الواضح أن تلوث الهواء يؤدي إلى تفاقم حالات الإصابة بكوفيد-19، وكذلك زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والرئة وأمراض التمثيل الغذائي والسكري، وجميعها يتم تسميتها "الاعتلالات المشتركة"، التي تزيد من خطر الإصابة بمزيد من حالات كوفيد-19 الشديدة.

وعلق نواب البرلمان على هذا الامر مؤكدين على ان الدولة المصرية اتخذت خطوات مسبقة للحد من خطورة تلوث الهواء، حيث الانتهاء من تركيب عدد من المحطات من اجل رصد نوعية الهواء، بالإضافة إلى رصد الانبعاثات الصناعية وما ينجم عنها من اضرار.

وحول هذا الامر قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في في العمل على معالجة المشكلات البيئية، وذلك باعتبار أن البعد البيئي من المحاور الأساسية بالتي استهدفتها استراتيجية التنمية المستدامة 2030.



وتابع حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن ما حذرت بشأنه منظمة الصحة العالمية بأنه يوجد ما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب التعرض لتلوث الهواء، ناهيك عن دوره الكبير في تفاقم إصابات كورونا، يستلزم من الجميع مضاعفة وتكثيف الجهود المبذولة بهذا الملف والذي قطعت الدولة المصرية فيه شوط كبير.



ولفت عضو لجنة الطاقة والبيئة أن الدولة المصرية اولت ملف التحسين البيئي عناية خاصة، حيث العمل على برنامج تحسين نوعية الهواء، بالاضافة إلى الامور الأخرى أيضا ومنها تغطية الترع والمصارف بالمناطق السكنية والتخلص من النفايات خاصة الخطر منها.

ونوه النائب عيد حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الاشياء التي ساهمت في تحسين جودة الهواء، هو التوسع في انشاء الطرق وعمل بنية تحتية قوية، أدت إلى التخلص من التكدسات المرورية والتي كان ينجم عنها انبعاثات كربونية ضخمة.



وتابع عضو طاقة النواب على أن وجود إجماع على أن تلوث الهواء يتسبب في مشكلة صحية عامة كبيرة، بالاضافة إلى دوره في التسبب بمزيد من خطر الإصابة من حالات كوفيد-19 الشديدة، يؤكد أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل الحد من هذا التلوث.



وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن ما صدر عن منظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر تلوث الهواء، وأنه يوجد ما يقرب من 7 مليون حالة وفاة مبكرة بشأنه يؤكد خطورة هذه القضية والتي تحتاج إعادة ومراجعة المعايير بالنسبة لملوثات الهواء.



وأكمل القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة انتبهت لخطورة هذا الأمر، منوها إلى الخطوات المسبقة التي اتخذتها الدولة حيث تم الانتهاء من تركيب عدد من المحطات، من اجل رصد نوعية الهواء، بالإضافة إلى رصد الانبعاثات الصناعية وما ينجم عنها من اضرار.



وتابع عضو مجلس النواب، أن تحذيرات وزارة الصحة بأنه يوجد ما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب التعرض لتلوث الهواء، تستدعي العمل على الحد من تفاقم التلوث وخفض العبء الصحي والبيئي.



وأوضح عضو مجلس النواب ان الدستور المصري، كفل لكل مواطن الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها، مشيرا إلى انه من هذا المنطلق تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.

