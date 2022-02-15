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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو غرفة شركات السياحة: قانون المنشآت الفندقية يجذب عددا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية.. فيديو

المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية

قال محمد فلا، عضو غرفة شركات السياحة وجمعية مستثمري البحر الأحمر، إن هناك دعما كبيرا لقطاع السياحة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "فلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "اجراءات تراخيص الفنادق كانت تستغرق في السابق عامين"، لافتا إلى أن : "المستثمر كان يعاني كثيرا للحصول على ترخيص منشأة فندقية، وقانون المنشآت السياحية سيعمل على فض التشابك بين الجهات المختلفة، فضلا عن أنه يساعد في جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية".

وأوضح أن: "الفندق يتعامل مع عدة جهات كثيرة، ما يقرب من 18 جهة ووزارة، ولا بد من الحصول على اجراءات وموافقات وكل وزارة لها اشتراطات معينة".

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