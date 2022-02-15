شعبة الأدوات المكتبية: سوق الهدايا تأثر في عيد الحب بسبب كورونا.. فيديو

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال، إن محلات الورد والشكولاته والهدايا كانت لديها الاستعداد الكافي لاستقبال عيد الحب.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الجميع يسعى لشراء هدية للطرف الآخر في عيد الحب للتعبير عن حبه"، لافتا: "الهدية قد تتمثل في الدباديب أو الورد أو شكولاته".

وأشار: "كل شخص يحاول شراء شيء للطرف الآخر تخبره أنه يفتكره في عيد الحب"، موضحا: "الأسعار مختلفة بالنسبة للسنوات الماضية، وارتفعت لكن ليست بالنسبة الكبيرة، لكن الشعب المصري يحاول حتى في أوقات الأزمات وظروف جائحة كورونا التعبير عن حبه في عيد الحب".

وأوضح محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال،: "هناك اقبال على شراء الورد والشكولاته والدباديب خلال الأيام الحالية"، مضيفا: "سوق الهدايا في عيد الحب تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا".

