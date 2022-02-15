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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديواريك سبنسر: متحمس للانضمام إلى منتخب مصر لكرة السلة.. فيديو

ديواريك سبنسر، لاعب
ديواريك سبنسر، لاعب نادي المصرية للاتصالات لكرة السلة

قال ديواريك سبنسر، لاعب نادي المصرية للاتصالات لكرة السلة، إنه متحمس بشكل كبير للانضمام إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتواجد بمعسكر منتخب مصر الحالي بالقاهرة بسبب عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بتجنيسه.

وأضاف ديواريك سبنسر، أنه يواجه بعض الصعوبات للحصول على جواز السفر المصري، كونه أول لاعب سيجنس في الرياضة المصرية.

وتمنى لاعب نادي المصرية للاتصالات لكرة السلة، أن يتم حسم الإجراءات للمشاركة مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

نادي المصرية للاتصالات منتخب مصر كأس العالم صدى البلد مصر

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