ديواريك سبنسر: متحمس للانضمام إلى منتخب مصر لكرة السلة.. فيديو

قال ديواريك سبنسر، لاعب نادي المصرية للاتصالات لكرة السلة، إنه متحمس بشكل كبير للانضمام إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتواجد بمعسكر منتخب مصر الحالي بالقاهرة بسبب عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بتجنيسه.

وأضاف ديواريك سبنسر، أنه يواجه بعض الصعوبات للحصول على جواز السفر المصري، كونه أول لاعب سيجنس في الرياضة المصرية.

وتمنى لاعب نادي المصرية للاتصالات لكرة السلة، أن يتم حسم الإجراءات للمشاركة مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.