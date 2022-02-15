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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من الملاعق الخشبية للاستحمام بالثلج.. تقاليد الاحتفال بعيد الحب حول العالم

الاحتفال بعيد الحب
الاحتفال بعيد الحب في رومانيا

في حين أن الشوكولاتة والحلوى والبطاقات منتشرة في كل مكان في يوم عيد الحب ، إلا أن بعض البلاد اتخذت بعض التقاليد الفريدة طقوسا رسميا للاحتفال بعيد الحب في أجزاء مختلفة من العالم.

 

يرصد "صدى البلد" أبرز تقاليد الاحتفال بعيد الحب حول العالم، ومنها شوكولاتة اليابان وحفلات الزفاف الجماعية في جنوب إفريقيا و ملاعق الحب الدنماركية والطرق الأخرى التي يحتفل بها العشاق بعيد الحب.

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حفل زفاف جماعي في مانيلا
حفل زفاف جماعي في مانيلا


الاحتفال بعيد الحب في الفلبين 

في القرى والمدن في جميع أنحاء البلاد، يشارك الآلاف من الأزواج في حفلات الزفاف الجماعية التي تُقام سنويا في 14 فبراير. ومنها غقامة مأدبة ووليمة كبرى لحفلات الزفاف، مع توزيع الهدايا يتم توزيعها من قبل الحكومة المحلية.

 

وتقام حفلات الزفاف الجماعية لزواج عدد كبير من الشباب بمساعدة حكومة البلدية والجهات الراعية الأخرى.

هدية الشيكولاتة
هدية الشيكولاتة


الاحتفال بعيد الحب في غانا 

أعلنت غانا ، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم ، في عام 2005 أن 14 فبراير سيكون اليوم الوطني للشوكولاتة في محاولة لتعزيز السياحة والاستهلاك المحلي للشوكولاتة.

 

كانت المبادرة تهدف أيضًا إلى ابتعاد الشباب عن ممارسة علاقات غير شرعية عن طريق توجيه المشاعر الرومانسية إلى هدية من الشوكولاتة. وقالت وزيرة السياحة باربرا أوتينج جياسي في عام 2020 إن الهدف كان تقليل الجرائم الاجتماعية المرتبطة بالاحتفال بعيد الحب.

جدار الأقفال في إيطاليا
جدار الأقفال في إيطاليا

 

الاحتفال بعيد الحب في إيطاليا 

يتم تقديم هدية تسمى "باتشي بيروجينا" في يوم عيد الحب. يحتوي الغلاف الموجود على البندق المغطى بالشوكولاتة على رسالة رومانسية.


وتلعب الشوكولاتة أيضًا دورًا في تقاليد عيد الحب في إيطاليا ، حيث يتبادل العشاق قطع بندق صغير مغطى بالشوكولاتة مع اقتباسات رومانسية مطبوعة على غلافها بلغات مختلفة.


يمكن أيضًا تقديم المفاتيح في يوم عيد الحب في إيطاليا - مما يرمز إلى دعوة لفتح قلب المانح، وتستضيف فيرونا ، حيث أقام شكسبير مسرحية روميو وجولييت ، مهرجانًا رومانسيًا لمدة أربعة أيام للاحتفال بعيد الحب. عشاق الجدران والأسوار المغطاة حول  شرفة جولييت بأقفال  صغيرة حمراء أو وردية.

حفل زفاف جماعي في جنوب أفريقيا
حفل زفاف جماعي في جنوب أفريقيا


الاحتفال بعيد الحب في جنوب أفريقيا 

في جنوب إفريقيا ، من المعتاد أن تقوم النساء في شهر فبراير بتثبيت أسماء المعجبين بهن على كم قميصهن. يُعتقد أن هذا التقليد هو تكيف حديث للطقوس الرومانية القديمة، والتي تضمنت رجالًا عراة يطاردون النساء في الشارع.

متجر شيكولاتة في اليابان
متجر شيكولاتة في اليابان


الاحتفال بعيد الحب في اليابان 

في اليابان ، تقدم النساء للرجال الشوكولاتة والزهور في 14 فبراير. يحصل الأزواج أو الأصدقاء أو الأزواج المحتملون على شوكولاتة تسمى "الشعور الحقيقي" ، بينما يحصل المعارف وزملاء العمل على شوكولاتة أبسط .


بعد شهر ، في 14 مارس- أو اليوم الأبيض - من المتوقع أن يرد الرجال الذين تلقوا الشيكولاتة هدية تبلغ قيمتها على الأقل ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما تنفقه المرأة على الشوكولاتة.

رجل يرقص مع امرأة في رومانيا
رجل يرقص مع امرأة في رومانيا

 

الاحتفال بعيد الحب في رومانيا  

في رومانيا ، يُعرف 25 فبراير باسم "دراجوبيتي" ، على اسم إله الحب الروماني، وتجمع النساء الثلج وتذيبه ويغسل وجههن بالماء للحصول على بشرة جميلة طوال العام.

يلتقي الشبان والشابات خارج الكنيسة وهم يرتدون أفضل ملابسهم ويذهبون إلى الغابة لجمع الزهور أو الأعشاب، وقبل الغداء ، من المفترض أن يطارد الأولاد الفتيات ، وإذا اقترب الخاطب من حبيبته، يسرق قبلة.  


الاحتفال بعيد الحب في الدنمارك 

في الدنمارك ، يتبادل العشاق والأصدقاء على حد سواء الزهور البيضاء التي تسمى قطرات الثلج.

 

ويكتب الرجال أيضًا "جايكيبريف" هي ملاحظات تفصيلية مقطوعة على الورق مع رسالة مضحكة موقعة بنقاط مجهولة الهوية. إذا اكتشفت السيدة من أرسل لها البطاقة مزحة، فإنها تكسب بيضة عيد الفصح في وقت لاحق من ذلك الربيع.

الملاعق الخشبية من ويلز
الملاعق الخشبية من ويلز

 

الاحتفال بعيد الحب في ويلز

"ناتشو مينا" يتبادل العشاق في ويلز المقاطعة البريطانية الملاعق الخشبية المصنوعة يدويًا في 25 يناير، وهي عادة قديمة يرجع عمرها إلى أكثر من 400 عام: في يوم  القديس دوينوين - الذي سمي على اسم القديس الراعي الويلزي للعشاق - يقدم الشباب "ملاعق الحب" التي نحتوا بها أنفسهم للشابات الذين يغازلونهم .

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