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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. ماذا عن اختفاء متلازمة التوائم .. توقعات الأبراج 15 فبراير.. وطريقة عمل حلاوة الجبن السورية

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

 

طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالجبن العكاوي


تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل حلاوة الجبن السورية بالجبن العكاوي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

15 فبراير .. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج

يحتفل مواليد 15 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم أنه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء. 
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة هو قريب من القلب وسريع التكيف، يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.

 

ما هو اختفاء متلازمة التوأم؟ الأسباب والأعراض والعلاج

 

اختفاء متلازمة التوأم هو فقدان أو إجهاض أحد التوائم أو المضاعفات نتيجة لذلك ، يختفي أحد الأجنة أو يمتص جزئيًا أو كليًا بواسطة التوأم أو المشيمة المتعددة أو الأم تم توثيق الحالة الأولى في عام 1945 تشير الأبحاث إلى أن احتمالية اختفاء متلازمة التوأم تبلغ 36٪ للحمل بتوأم ونصفها في حالات الحمل المتعدد .

ومع ذلك ، فإن معظم أعراض هذه المتلازمة تشبه أعراض الإجهاض العادية ، مع بعض الاستثناءات يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية المبكرة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ومتابعة الموجات فوق الصوتية في إدارة الحالة لمنع أمراض الأمهات. 

 

طريقة عمل البيتيفور الهش بمذاق لا يقاوم
 

طريقة عمل البيتيفور الهش،يعد طريقة عمل البيتيفور من أصعب أنواع الحلويات على ست البيت 
،فهو يحتاج لأحترافية شديدة ومقادير مظبوطة ،لذلك يقدم الشيف أبو جوليا طريقة عمل البيتيفور الهش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

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