فيورنتينا يفوز على سبيزيا 2-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم

فاز فريق فيورنتينا على مضيفه سبيزيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، في ختام الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".



ففي الدقيقة 17 أهدر المهاجم البولندي كرزيستوف بيونتيك ركلة جزاء لفيورنتينا، ولكن في الدقيقة 42 سجل اللاعب نفسه هدف التقدم لفريقه.



ونجح صاحب الأرض في إدراك التعادل، بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الكولومبي كيفين اغوديلو عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء.



وفي الدقيقة 89، سجل لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط هدف الانتصار الثمين للفيولا.



ورفع الفريق البنفسجي رصيده بعد الفوز إلى 39 نقطة، متواجداً في المركز الثامن، وبقي سبيزيا الرابع عشر، برصيد 26 نقطة.