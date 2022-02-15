ريال مايوركا يفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مايوركا فوزا ثمينا على ضيفه فريق أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، في ختام مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".



تقدم صاحب الأرض بهدفين سجلهما في الدقيقة 22 سالفا سيفيا من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 30 انجل لويس رودريجيز.



وعاد الزوار للمواجهة بهدفين في الدقيقة 59 عن طريق راؤول جارسيا، والدقيقة 61 بواسطة أليكس بيرينجور.



وعند الدقيقة 88 سجل اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو هدف الفوز القاتل لصالح فريق مايوركا.



وبهذه النتيجة، توقف رصيد أسود الباسك عند 34 نقطة، في المركز الثامن، وأصبح مايوركا يملك 26 نقطة، وتقدم للمركز الخامس عشر.