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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يناقش الثبات والتغير في الحضارة المصرية

صدى البلد

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، تحت عنوان: "الحضارة المصرية ماض عريق وحاضر مشرق" وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.


ناقش اللقاء مظاهر الثبات والتغير في الحضارة المصرية، وإنجازاتها وتفوقها في مختلف المجالات، كما تناول الآثار الغارقة بالإسكندرية، ونشأة وتأسيس متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية وأقسامه المختلفة و أبرز القطع الأثرية المعروضة.
 

تضمن اللقاء عرضا للفيلم التسجيلي "الآثار الغارقة بالإسكندرية"، كما تضمن فقرة فنية قدم خلالها فريق جولدن تيم بقيادة الفنان جمال جوجو مجموعة مختارة من أجمل أغنيات التراث .
 

أقيم الصالون تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية، وأداره الكاتب أحمد بسيوني، وشارك فيه الدكتور إبراهيم درويش، المدير السابق لمتاحف وآثار الإسكندرية، ودكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية ، و الدكتور حسن السعدى ، استاذ التاريخ القديم و الحضارة و الآثار بجامعة الاسكندرية.

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