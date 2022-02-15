كندا تقدم قرضا لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار ومعدات قتالية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا ستقدم قرضا بقيمة 500 مليون دولار و7.8 مليون دولار من المعدات القتالية والذخيرة لأوكرانيا، مع تنامي خطر الغزو الروسي.



وأضاف ترودو -في مؤتمر صحفي- أن هذا يضاف إلى قرض تم الإعلان عنه سابقا بقيمة 120 مليون دولار وأسلحة غير قتالية قدمتها كندا بالفعل إلى أوكرانيا.



وأوضح ترودو أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت الماضي لتأكيد دعم كندا الثابت، وتحدث أيضا مع زعماء أوروبيين آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الأسلحة والمعدات القتالية تأتي استجابة لطلب محدد من أوكرانيا، قائلًا إن كندا تنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلغاريا وجمهورية التشيك وهولندا وبولندا في إرسال أسلحة، لافتا إلى أن الهدف من هذا الدعم هو ردع المزيد من العدوان الروسي، حسب وصفه.



وتابع ترودو: "الوضع يتفاقم بسرعة... من المهم للكنديين والعالم أن يعرفوا أن كندا ستواصل دعم أوكرانيا واستقلالها وسلامتها وسيادتها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها".



وأعلنت وزارة الدفاع الكندية نقل قواتها من أوكرانيا، موضحة أن الجنود الذين كانوا في أوكرانيا كجزء من مهمة تدريبية سيتم نقلهم مؤقتا إلى أماكن أخرى في أوروبا.