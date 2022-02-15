ياسر ريان: انتقاد أداء النني غير منطقي.. وانضمامه لمنتخب إفريقيا أفضل رد

أكد ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن انتقاد أداء محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي في بطولة أمم إفريقيا الماضية من قبل بعض المحللين غير منطقي.



وقال ريان في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC : "انتقاد النني من البعض والتجريح الذي ظهر في حديث المحليين غير منطقي وأرفضه وأعتقد أن انضمامه لمنتخب إفريقيا في البطولة أفضل رد".



وأضاف: "النني لاعب كبير وهو ارتكاز منتخب مصر ويلعب في أرسنال الإنجليزي ويقدم أداء جيد هناك والجميع يعلم قيمته ولا أرى أن انتقاده في البطولة كان منطقيا".