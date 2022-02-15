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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك قوات عسكرية.. قرار جديد من بريطانيا بسبب التهديد الروسي لأوكرانيا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إرسال "عدد محدود" من قواتها، إلى ليتوانيا؛ لمعالجة الضغوط عند حدودها مع بيلاروسيا.

فيما حذرت بريطانيا، من أن الصواريخ والقنابل الروسية يمكن أن تبدأ في قصف أهداف رئيسية بأوكرانيا في غضون دقائق، إذا أعطت موسكو الأمر ببدء هجوم، وسط مواجهة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

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وفي حديثه إلى سكاي نيوز، أخبر وكيل وزارة القوات المسلحة جيمس هيبي، البريطانيين في أوكرانيا أنهم معرضون لخطر كبير؛ إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو.

وقال هيبي: “علي أن أكون واضحًا جدًا، يجب علي الناس مغادرة أوكرانيا الآن، في حين أن هناك الوسائل التجارية للقيام بذلك، وفي حين أن الطرق السريعة متاحة لهم للقيادة عبر الحدود”.

وتابع: “هذا ليس تحذيرًا بشأن شيء يمكن أن يحدث في غضون ثلاثة أشهر. هذا ليس تحذيرًا سيتبعه المزيد من التحذيرات لأنه تم الوصول إلى قرب أكبر. هذا تحذير لأنه بعد دقائق من إعطاء بوتين الأوامر ، يمكن أن تسقط الصواريخ والقنابل على المدن الأوكرانية. وهذا يعني أنه يجب على المواطنين البريطانيين المغادرة الآن، بينما تتاح لهم الفرصة للقيام بذلك”.

وأضاف هيبي أنه لا يعرف عدد المواطنين البريطانيين الذين غادروا أوكرانيا بالفعل بسبب تحذيرات الحكومة.

وفيما يتعلق بفرص حدوث غزو، قال “خوفي هو أنه وشيك للغاية، وهذا لا يعني أنه سيحدث بالتأكيد”.

ودق القادة الغربيون، ناقوس الخطر، خلال الأشهر العديدة الماضية؛ خوفًا من احتمال أن تكون روسيا تخطط لشن هجوم على أوكرانيا.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الطرق السريعة بيلاروسيا روسيا وأوكرانيا

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