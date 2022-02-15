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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تحذر من السفر إلى مولدوفا وتطالب رعاياها بمغادرة بيلاروسيا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرا، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى مولدوفا، وذلك بسبب نشاط عسكري روسي غير عادي، وسط مخاوف من اشتعال الوضع في أوكرانيا.

فيما حثت الوزارة، رعاياها، على مغادرة بيلاروسيا فورا بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدودها مع أوكرانيا.

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وسط توتر كبير بشأن أوكرانيا.. روسيا تبدأ مناورات عسكرية مع بيلاروسيا

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روسيا تبدأ مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا وسط الأزمة الأوكرانية

وباشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، الخميس، مناورات عسكرية مشتركة تستمر 10 أيام في بيلاروسيا، رغم مخاوف الدول الغربية من أن موسكو تخطط لتصعيد كبير في النزاع مع أوكرانيا.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية".

وسيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

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