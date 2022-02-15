حدث ليلا | تفحم 3 أطفال أشقاء في حريق بالإسماعيلية.. أمريكا تدعم أوكرانيا بمبلغ كبير لمواجهة روسيا.. بيراميدز يغري طارق حامد بـ20 مليون سنويًّا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

المدرب العام كلمة السر في تأجيل إعلان تجديد موسيماني مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اقتربوا من حسم تجديد ملف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية بالإمارات.

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



استطلاع جديد: 57% من الأمريكيين يرون أن إدارة بايدن فاشلة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن 57% من الأمريكيين يعتبرون أن السنة الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن كانت فاشلة، بينما يعتقد 47% منهم أنها كانت ناجحة.



بعد هجوم الجماهير .. ميدو: أتمنى التوفيق للأهلي أمام الهلال السوداني

رد الإعلامي أحمد حسام ميدو على هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته لمدرب الهلال السوداني جواو موتا بشكل يتضمن الدعابة، الفوز على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

بينهم رضيع.. تفحم 3 أطفال أشقاء وإصابة شخصين في حريق منزل بالإسماعيلية

تفحمت جثة 3 أطفال أشقاء- بينهم رضيع-، وأصيب شخصين آخرين باختناق، في حريق منزل بمحافظة الإسماعيلية.

مليار دولار.. الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بمبلغ مالي كبير لمواجهة روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تقديم دعم يصل لـ مليار دولار إلى أوكرانيا من أجل دعم الإصلاحات الأساسية لمواجهة الغزو الروسي المحتمل.

واشنطن تحذر من السفر إلى مولدوفا وتطالب رعاياها بمغادرة بيلاروسيا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرا، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى مولدوفا، وذلك بسبب نشاط عسكري روسي غير عادي، وسط مخاوف من اشتعال الوضع في أوكرانيا.

بيراميدز يغري طارق حامد بـ20 مليون سنويا.. ومهلة أسبوع للرد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي بيراميدز فتحت خط مفاوضات قوي مع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل وسط إنتهاء عقده مع الفريق.

الكرملين: بوتين على استعداد للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على استعداد للتفاوض" فيما يخص تطورات الأزمة الأوكرانية.