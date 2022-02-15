ارتفاع نسبة عدم رضا الأمريكيين عن مستويات المهاجرين ببلادهم

أظهر استطلاع للرأي ارتفاع نسبة عدم رضا الأمريكيين عن مستويات المهاجرين في بلادهم خلال شهر يناير الماضي.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة “جالوب” الأمريكية لأبحاث الرأي، ونشرت نتائجه، فإن 58% من جميع الأمريكيين غير راضين عن المستويات الراهنة للهجرة.

ومن بين هذه النسبة، هناك 35% من المشاركين في الاستطلاع يريدون خفض مستويات المهاجرين، و9% أبدوا تطلعهم لزيادة هذه المستويات، بينما 14% قالوا إنهم غير راضين بالمستويات الراهنة لكنهم لا يريدون زيادة مستويات المهاجرين ولا انخفاضها.

وجاءت الزيادة في حالة عدم الرضا مدفوعة بالأعضاء الجمهوريين، ومن بينهم 87% قالوا إن سبب عدم رضاهم هو المستويات الراهنة من المهاجرين.