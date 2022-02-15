الصحف الإماراتية.. أخدود علوي بارد يضرب مصر.. تطورات ترسيم الحدود في لبنان.. حشد دولي بالقرب من أوكرانيا لمواجهة روسيا

الصحف الإماراتية:

*أخدود علوي يضرب مصر

*قرارات مصيرية في الاردن

*أوروبا والولايات المتحدة يحشدون لمواجهة روسيا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يستفيد مليون و200 ألف شخص من مساعدات الهيئة الشتوية في 26 دولة، حيث كثفت الهيئة جهودها الإنسانية والإغاثية لصالح المتأثرين من تداعيات البرد والأحوال المناخية في الدول الأكثر تضرراً، وخصصت الهيئة مساعدات إغاثية إضافية للنازحين واللاجئين السوريين داخل بلادهم وفي الدول المجاورة، وذلك نسبة للمعاناة التي يواجهونها بسبب الأحوال المناخية السيئة في هذه الأيام.

ومن مصر، أكد خبراء الأرصاد الجوية في مصر عن اقتراب أخدود علوى بارد من شمالي البلد، سيحدث انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة.

وأضاف الخبراء أن الأخدود يصاحبه نشاط متوسط للرياح على القاهرة والجيزة ومدن الصعيد والواحات ونشاط اقوى نسبيا على خليجى السويس والعقبة ومدن البحر الأحمر والرياح معتدلة على باقى الأنحاء.

وفي لبنان، يشكل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أحد أهم الملفات التي تشغل بيروت والذي يسعى الطرفان لطيه لاسيما في ظل الأجواء الحالية التي تشهد تحركاً أمريكياً يقوده المبعوث آموس هوكشتاين.

وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي، أجرته «البيان»، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ الوساطة الأمريكية لن تفلح في إنهاء أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إذ ذهب 79 في المئة من المستطلعين عبر الموقع، إلى تبني هذا الرأي، مقابل 21 في المئة أشاروا إلى أنّ الجهود الأمريكية قادرة على إحداث اختراق في الملف. وتوقّع 81.8 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، فشل الوسيط الأمريكي في تحقيق التوافق، فيما قال 18.2 من المستطلعين، إنّ واشنطن قادرة على تحقيق التوافق بين لبنان وإسرائيل في هذا الملف.

فيما أحيا لبنان، أمس، ذكرى مرور 17 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والتي أتت هذه السنة مثقلة بأجواء ودلالات ومناخات شديدة الوطأة على جمهور تيّار «المستقبل» خصوصاً واللبنانيّين عموماً.

ذلك أنّ ذكرى مؤسّس الحريريّة السياسيّة حلّت، تحت وطأة القرار الذي كان اتخذه رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بالانسحاب من ساحة الترشّح للانتخابات وتعليق النشاط السياسي، الأمر الذي أطلق عاصفة تداعيات، لا تزال تتفاعل تصاعدياً وترسم علامات قلق كبيرة وتأثيرات هذا التفاعل على الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل وما يليها من تطوّرات.

ومن الأردن، في ظل تجاذبات سياسية حول واقع وموقع المرأة والشباب في المنظومة السياسية بالأردن، تتجه البوصلة نحو تأطير هذه الفئة حيث من المنتظر أن تشهد المملكة مارس المقبل، انتخابات بلدية، يشارك فيها نحو خمسة آلاف مرشح، ثلاثة آلاف و953 من الرجال، و867 من النساء، فيما تم تخصيص 25 في المئة من المجالس البلدية ومجالس المحافظات للنساء.وتقول عبلة أبو علبة، الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، إنه سيكون للمرأة دور مؤثر في تقدم الحياة السياسية، عبر قناتين أساسيتين، التشريعات المناسبة والمحفزة لمشاركة المرأة، وانخراطها الميداني في الأحزاب والأنشطة السياسية.

وفي الخليج، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي إجراءات تخفيفية من قيود كورونا، منها عودة الأعراس والسماح بسفر غير المحصنين بشرط إحضار PCR من الخارج عند الرجوع للبلاد، ويطبق عليهم حجر منزلي لمدة أسبوع عند عودتهم مع عمل مسحة في اليوم السابع، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ودوليا، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية أمس الاثنين عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إطار الفقاعة المفروضة على المشاركين في الأولمبياد.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أقر البرلمان الأردني بالأغلبية في جلسته أمس الاثنين الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية بقيمة تناهز 14.93 مليار دولار وعجز يصل إلى 2.4 مليار دولار؛ وذلك بعد اعتماد تخفيض النفقات وتعهد الحكومة بعدم فرض ضرائب إضافية والاستجابة لملاحظات النواب والمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي.

ودوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أنّ محادثات فيينا حول الملف النووي بلغت مرحلة «معقّدة» لكنّها ليست في طريق مسدود.



وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح الذري.

فيما أكدت روسيا أمس، رفضها لتمدد حلف الأطلسي شرقاً،وأبدت تشاؤماً حيال قبول الولايات المتحدة و«الناتو» بالمقترحات الأمنية التي قدمتها موسكو إليهما،واعتبرت أن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت مرحلة الحضيض.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الاثنين أن كندا وافقت على إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ومنح كييف قروضا بقيمة 500 مليون دولار كندي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي.