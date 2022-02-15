عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-2-2022

الطقس اليوم
الطقس اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 15- 2 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك حالة انكماش لمنخفض الهند الموسمي، وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 - 2 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 20 9

الإسكندرية 17 11

الإسماعيلية 20 9

الدقهلية 20 10

الغردقة 23 13

المنيا 21 7

درجات الحرارة برنامج صباح البلد قناة صدي البلد الصحفي أحمد حمدى منخفض الهند الموسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15-2-2022

موضوعات متعلقة

حمو بيكا عن أحدث حفلاته: الحمد لله على العظمة

صندوق الأسرار.. مجموعة قصصية للكاتب أحمد عبد الكريم في معرض القاهرة

سيدة الماء.. قصة للكاتب محمد عبد المنعم زهران

صحف السعودية.. انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عما يدور بالعالم

شباب يكسرون حواجز السفر.. من طنطا للسعودية بالموتوسيكل في يوم واحد.. فيديو

صحف السعودية| انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عمّا يدور بالعالم

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

فضل الصبر على أذى الخلق .. وأفضل دعاء لراحة القلب

ترشيحاتنا

مدرب الهلال السوداني: الأهلي أقوى فريق.. وخبرة موسيماني أفريقيًا تميزه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 - 2- 2022

أخبار التكنولوجيا| أفضل تليفزيونات OLED في 2022.. وكيف تصبح من الأغنياء بهذه العملة الرقمية

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15-2-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-2-2022

جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ413 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

بالخطأ.. رجل يتلقى شيكًا من شركة الكهرباء بـ2 تريليون جنيه إسترليني

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ