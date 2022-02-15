عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 27 ألف إصابة.. الهند تسجل أقل حصيلة يومية بـ "كورونا" منذ بداية 2022

صدى البلد

سجلت الهند 27 ألفاً و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ بداية عام 2022 الجاري؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و692 ألفا و943 مصابا.


وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم /الثلاثاء/، بارتفاع تراكمي للوفيات ليصل إلى 509 آلاف و358 شخصاً بعد وفاة 347 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأضافت أن 82 ألفاً و817 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 41 مليوناً و760 ألفاً و458 شخصاً،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 423 ألفا و127 حالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15-2-2022

ترشيحاتنا

مدرب الهلال السوداني: الأهلي أقوى فريق.. وخبرة موسيماني أفريقيًا تميزه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 - 2- 2022

أخبار التكنولوجيا| أفضل تليفزيونات OLED في 2022.. وكيف تصبح من الأغنياء بهذه العملة الرقمية

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15-2-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-2-2022

جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ413 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

بالخطأ.. رجل يتلقى شيكًا من شركة الكهرباء بـ2 تريليون جنيه إسترليني

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ