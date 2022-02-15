أكثر من 27 ألف إصابة.. الهند تسجل أقل حصيلة يومية بـ "كورونا" منذ بداية 2022

سجلت الهند 27 ألفاً و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ بداية عام 2022 الجاري؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و692 ألفا و943 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم /الثلاثاء/، بارتفاع تراكمي للوفيات ليصل إلى 509 آلاف و358 شخصاً بعد وفاة 347 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أن 82 ألفاً و817 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 41 مليوناً و760 ألفاً و458 شخصاً،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 423 ألفا و127 حالة.