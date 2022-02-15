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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القوانين الخاصة بالعمليات التعليمية والصحية حبيسة الأدراج

النائب أشرف الشبراوي
النائب أشرف الشبراوي

طالب النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، الحكومة بضرورة الاهتمام بوضع المواطن من الناحية التعليمية والصحية، مؤكدا أنه لايزال حتي الآن عدد كبير من الوحدات الصحية والمستشفيات تعاني من نقص الأدوية والأطباء والخدمات للمواطنين بشأن عام.
 

وقال الشبراوي، إن القوانين الخاصة بالعمليات التعليمية والصحية لاتزال حبيسة الأدراج، مطالبا بضرورة إنهاء المعوقات والصعوبات التي تواجه المواطنين ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة في وقت سابق بشأن التعليم المجتمعي للمدارس وإهدار المال العام، مؤكدا أن المستفيدين من التعليم المجتمعي داخل المدارس عدد قليل جدا من الطلبة المتسربين من التعليم، موضحا أن كل فصل يوجد به 7 تلاميذ بحد أقصي ويخصص لهم عدد 2 مدرس وإداري وعامل ومدير وناهيك عن رئيس قسم التعليم المجتمعي بالإدرات التعليمية وناهيك عن موجهين وغيره وهذا يمثل عبئا ماليا كبيرا وهدر المال العام في حين أن المنتج النهائي من إجمالي التلاميذ لايتعدي 1٪ .
 

وفي سياق منفصل، أكد النائب أشرف الشبراوي، أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو إلي الفخر، مؤكدا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الامنه يساهم في القضاء على العشوائيات وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.
 

وشدد أبو العلا، على أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياة كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات، مطالبا الحكومة ووزارة الصحة بالاهتمام بالمستشفيات والوحدات الصحية وتدريب الأطباء وتوفير اكياس الدم في المستشفيات للمواطنين.

التعليم الصحة الحكومة المستشفيات حياة كريمة

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