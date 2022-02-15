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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا توصي مواطنيها بتجنب السفر لكوريا الجنوبية لزيادة الإصابات بأوميكرون

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها توصى مواطنيها بتجنب السفر إلى كوريا الجنوبية، وسط زيادة عدد المصابين بسلالة أوميكرون في كوريا الجنوبية مؤخرا.


وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي ،في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، اليوم /الثلاثاء/أنه أوصى المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي كوفيد-19 فيها.


وصرح المركز الأمريكي في تنبيهات السفر بسبب كورونا -19 التي جددها في هذا اليوم، أنه يرفع مستوى الخطورة من كوفيد-19 الى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى من خطورة كوفيد-19 في ست دول تشمل كوريا الجنوبية وبيلاروسيا وأذربيجان وجزر القمر وبولينيزيا الفرنسية وجزر سان بيير وميشلون الفرنسية، محذرا المواطنين بتجنب السفر إلى هذه الدول والمناطق.

ونصح المركز من يحتاجون إلى السفر إلى كوريا الجنوبية ضروريا، فعليهم أخذ لقاحات بالإضافة إلى جرعات معززة إذا توفرت لهم فرصة.
 

أمريكا كوريا الجنوبية اوميكرون

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