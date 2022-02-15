أستاذ علوم سياسية: مصر حريصة على التفاوض للحصول على حقوقها المائية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه في حالة الملء الثالث لسد النهضة، أو أخذ خطوات تجاه هذا الأمر سواء من مصر، أو أثيوبيا، أو السودان، يجب أن يكون بقبول وموافقة الأطراف الثلاثة المشاركة.

وأضاف طارق فهمي، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك إشكالية متعلقة بـ استمرار عملية التفاوض، حيث أن مصر لا تزال تمارس دورا مباشرا في عملية التفاوض مع الاتحاد الافريقي داخل مجلس الأمن.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن هذا يعني أن مصر لا تستوفي بعد عملية التفاوض داخل المنظمة الإقليمية المعنية بهذا الأمر، وهي الاتحاد الافريقي، مؤكداً أن هناك حرصا مصريا على استمرار آلية التفاوض ودفع الجانب الأثيوبي للعودة إلى المفاوضة مجدداً للدخول في عملية التشغيل.

وتابع طارق فهمي أن هناك خطابا مباشرا ورسميا سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإعلامي، يؤكد على الحقوق المصرية المائية فيما يحدث بالنسبة للسد الإثيوبي، معقباً: "القضية أصبحت الآن شأنا دوليا وليست مجرد دول مع بعض سواء في الاتحاد الافريقي أو الدول في الخارج".

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لابد أن تستمر كافة القواعد القانونية الناظمة لآليات التفاوض، سواء في الاتحاد الأفريقي أو في مجلس الأمن، من أجل الحصول على حقوق مصر المائية.