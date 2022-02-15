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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بحوث البترول: مصر أصبحت مركزا إقليميا للغاز الطبيعي بالتخطيط السليم

صدى البلد

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول: إن ما شهدناه بالأمس في افتتاح معرض مصر الدولي للبترول هو قراءة بالأرقام والمعروف أن لغة الأرقام من الصعب التشكيك فيها، مؤكدًا أنه نتيجة الخطة المحكمة الموضوعة لقطاع البترول تم تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات البترولية.


وأضاف ياسر مصطفى خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح " والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن ارتفاع الصادرات نتيجة تعظيم القيمة المضافة من خلال مشروعات البتروكيماويات ، متابعًا أنه نتيجة الإرادة السياسية والتخطيط السليم أصبحت مصر مصدرة للغاز الطبيعي.


وتابع " مصطفى "، أن مصر لديها بنية تحية ممتازة جدًا وإرادة سياسية قوية و التي بدورها تقوم بتذليل أي عقبات ونرى هذا من خلال تطوير قطاع البترول والغاز وتشجيع مشاركة المستثمرين في القطاع الخاص .


وأشار مدير معهد بحوث البترول، إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا للغاز الطبيعي وأصبحت  قادرة أيضًا على منافسة الدول الأجنبية المتقدمة ، لافتًا إلى أن الدول الأفريقية تسعى للاستفادة من  التجربة المصرية في مجال تحويل السيارات للغاز الطبيعي والرؤية المستقبلية في استخدام الكهرباء والطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين الأخضر.


 


 

معرض مصر الدولي للبترول البتروكيماويات القمية المضافة الصادرات

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