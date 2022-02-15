عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يضم أشجارا استوائية على مساحة 13 فدان

طلب إحاطة حول تنازل "الزراعة" عن مشتل جروبي لصالح "الإسكان"

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة حول حقيقة تنازل الوزارة عن قطعة أرض "مشتل جروبي التاريخي" بمنطقة المنيب لصالح وزارة الإسكان.

 

وأشار النائب، إلى أن هناك معلومات يتم تداولها بشأن تنازل وزارة الزراعة لصالح وزارة الإسكان عن أرض مشتل جروبي التاريخي والذي كان يضم لسنوات طويلة أشجارا استوائية نادرة ويقع على مساحة تزيد عن ١٣ فدانا على نهر النيل بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة.

txt

حبس 3 عاطلين بتهمة قتل شخص لسرقة مشتل في مصر القديمة

txt

يضم 1200 نوع زينة| مشتل جامعة المنيا.. دور رائد لخدمة المجتمع وتجميل البيئة

وقال النائب في طلب الإحاطة: للأسف الشديد غاب عن وزارة الزراعة وضع خطط لتطوير أصولها وإعادة استغلالها لزيادة قيمتها الاقتصادية ورفع عائدها، بل تلجأ إلى تحويلها من الغرض الزراعي للنشاط العقاري بالتنازل عنها لصالح وزارة الإسكان لعمل مشروعات سكنية عليها.

 

وأكد زين الدين، أنه في حالة صحة المعلومات الواردة إلينا بشأن تغيير استخدام نشاط الأرض من زراعي إلى عقاري، فهذا فيه مخالفة صريحة لوزير الزراعة لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، وكذلك القرارات الوزارية التي تسعى بشكل غير مسبوق في مواجهة ظاهرة التعدي على الأرضي الزراعية.

 

وقال النائب في طلب الإحاطة: ما تقوم به وزارة الزراعة أمر في منتهى الغرابة، ففي الوقت الذي تسعى الدولة جاهدة وتتكلف الملايين لاستصلاح الأراضي، نجد وزارة الزراعة تفرط بقطعة أرض من أجود الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل.

 

وتابع محمد زين الدين: نحن لا نمانع على الإطلاق إقامة مشروعات سكنية، ولكن علينا الخروج من الوادي الضيق، لاسيما وأن لدينا مساحات شاسعة في الصحراء يمكن استغلالها في المشروعات التي نحتاج إليها.

 

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بكشف الحقيقة كاملة عن الاتجاه فعليا للتنازل عن هذا المشتل لوزارة الإسكان، مشددا أنه في حال صحة هذه المعلومات يجب وقفه فورا حفاظا على الرقعة الزراعية، خصوصا وأن هذا المشتل يمثل أهمية كبيرة للزراعة المصرية.

محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب مستقبل وطن وزارة الزراعة الأسكان الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة تضرب البلاد: البسوا تقيل |تفاصيل

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تفاصيل أزمة اتحاد الكرة بشأن كأس مصر للموسم الماضي

عملاق نوبيا القادم Nubia Z40 Pro ينافس هواتف آيفون 12 بميزة تصدر لأول مرة

مع تصاعد أزمة أوكرانيا.. الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

صبحي يتواصل مع وزير الداخلية لبحث مؤازرة اللاعبين بحضور جماهيري مكثف

مجموعة الأهلي.. جماهير المريخ تهاجم رئيس النادي بسبب اللعب خارج السودان

الإنفوجراف... إشادات وشهادات ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

فيديو

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

فيديو.. نصائح الدولة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

في عيد الحب .. سيدة تجبر شابا على الزواج منها.. تفاصيل

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ