صبحي يتواصل مع وزير الداخلية لبحث مؤازرة اللاعبين بحضور جماهيري مكثف

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن التباحث حول مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب السنغال فى مرحلة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.

ناقش وزير الرياضة مع وزير الداخلية ترتيبات اللقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيرى مكثف؛ لدعم ومؤازرة اللاعبين فى مباراة الذهاب بالقاهرة قبل مباراة العودة بالسنغال آخر مارس المقبل ، كما تم التطرق إلى الحديث عن مختلف نواحي العملية التنظيمية، وكذلك فيما يتعلق بتولي شركة تذكرتي تنظيم التواجد الجماهيري داخل الاستاد.

وفى سياق آخر، وجه الدكتور أشرف صبحى مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى بعدم استخدام الملعب الرئيسى بالاستاد، والبدء فى تجهيزه استعداداً للمباراة المرتقبة التى تنتظرها الجماهير المصرية فى مشوار التأهل إلى مونديال العالم لكرة القدم.

كما تواصل وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لمتابعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجهيزات وترتيبات إقامة المباراة، والحضور الجماهيري المنتظر للمباراة، وجميع التفاصيل المتعلقة باستعداد المنتخب والجهاز الفنى لتلك المباراة المصيرية.