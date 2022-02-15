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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الأهلي.. جماهير المريخ تهاجم رئيس النادي بسبب اللعب خارج السودان

الأهلي ضد المريخ
الأهلي ضد المريخ - صورة أرشيفية

أكد تقرير صحفي، أن جماهير نادي المريخ السوداني، شنت هجوما عنيفا على حازم مصطفى رئيس النادي، بسبب قراره خوض الفريق جميع مبارياته في دوري أبطال أفريقيا، خارج حدود السودان.

وذكرت صحيفة “كفرووتر” السودانية، أن جماهير نادي المريخ وجهت انتقادات عنيفة وقاسية لـ حازم مصطفى، بسبب حرمان جماهير النادي من مشاهدة فريقها في دوري أبطال إفريقيا، وذلك باختيار ملعب السلام “في القاهرة”، بدلا من اللعب في الخرطوم.

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وأضافت الصحيفة، أن جماهير نادي المريخ اعتبرت قرار مجلس إدارة النادي باختيار ملعب خارج حدود السودان، قرارا غير مبررا على الإطلاق.

ويتواجد المريخ السوداني بالمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب الأهلي وصن داونز والهلال السوداني.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن مؤخرا، تأجيل مباراة المريخ والأهلي في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

 

رئيس المريخ السوداني: طلبنا حضور 10 آلاف مشجع في دوري أبطال إفريقيا:

في سياق متصل، قال حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، إن الاتفاق الذي دار بينه وبين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن استضافة مباريات فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا بملعب ستاد الأهلي والسلام، تم منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فريق المريخ سيلعب مبارياته الإفريقية في مصر وكأنه يلعب في السودان، مشيرًا إلى أن أعداد جماهير المريخ في مصر كبيرة.

وأشار رئيس نادي المريخ السوداني، إلى أن لاعبي فريقه تعودوا على الأجواء في مصر، خصوصًا وأن الفريق يتواجد في معسكر مغلق منذ ما يقرب من شهرين.

وأكد حازم مصطفى، أن إدارة ناديه تقدمت بطلب لحضور 10 آلاف مشجع لمباريات فريقه في دوري أبطال إفريقيا.

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