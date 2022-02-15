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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تصاعد أزمة أوكرانيا.. الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

مع تصاعد أزمة أوكرانيا..
مع تصاعد أزمة أوكرانيا.. الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذًا آمنًا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة الـ06:39 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ الـ11 من يونيو بلغ 1879.48 دولار.


 

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وارتفع الذهب 0.6% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينيس المدير لدى ”إس.بي.آي أسيت مانجمنت“ إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم.

وأضاف ”إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا“.

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات؛ ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

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الذهب يهبط من ذروة 3 أشهر
وتراجع الدولار قليلا فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.79 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1% إلى 1026.86 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2349.82 دولار.

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