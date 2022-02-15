فريق رجال طائرة الأهلي يواجه مصر للبترول في الدوري.. اليوم

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم "الثلاثاء"، عندما يحل ضيفا على فريق مصر للبترول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرا، وتقام على صالة المركز الأوليمبي، ويسعى فريق رجال طائرة الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة العروض القوية التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

كان فريق رجال طائرة الأهلي قد نجح في الفوز على طلائع الجيش في الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي.