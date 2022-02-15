الشباب والرياضة: 7 مراكز تطوير أعمال لخدمة الرواد وأصحاب المشروعات بالمحافظات

تستهدف وزارة الشباب والرياضة زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال ( BDS ) التابعة لها إلى 7 مراكز بحلول يونيو المقبل بدلا من 3 مراكز حاليا، وذلك بالتعاون مع مبادرة رواد النيل - إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، بهدف مساعدة الشباب ورواد الأعمال واًصحاب المشروعات بالمحافظات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أراض الواقع أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" إن التوسع في إفتتاح مراكز خدمات تطوير الاعمال بالوزارة يأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إيمانا بدور الوزارة بأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب".



وأضاف أن الوزارة تستهدف دعم مشاركة الشباب في كافة المحافظات والأقاليم على تحقيق أحلامهم بأن يصبح لكل شاب لديه أفكار، مشروعه الخاص به، وأيضا مساعدة أصحاب المشروعات البسيطة على التوسع والنمو من خلال تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية والاستشارية، منها المساعدة في تأسيس المشروعات وإعداد دراسات الجدوي والتحليلات المالية ونشر المعرفة والتثقيف واستخراج التراخيص وإعداد الملفات الإئتمانية لتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة والتشبيك مع المستثمرين.

وأكد "صبحي" أن الشباب هم العنصر الأساسي لمستقبل مصر، وتسعى الدولة لتوفير كافة سبل المساعدة لهم، مشيرا إلى إنتهاج وزارة الشباب والرياضة استراتيجية واضحة لدعم كافة الشباب في مختلف المحافظات واستغلال الطاقات الكبيرة لشباب مصر من خلال مراكز الشباب المنتشرة في كافة إنحاء الجمهورية، لنشر ثقافة العمل الخاص وتأهيل الشباب على الإقدام على تنفيذ مشروعات خاصة بهم تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.

من جانبها، قالت منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة :"إن عدد مراكز خدمات التطوير التابعة للوزارة حاليا، يصل إلى 3 مراكز موزعة بين مناطق القاهرة الجديدة ومدينة السادس من اكتوبر ومركز أخر بوسط القاهرة بمركز شباب الجزيرة، بهدف خدمة الشباب في هذه المناطق على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم وتنفيذها".

وأضافت أن الوزارة بصدد الإفتتاح الرسمي لمركزي تطوير أعمال جديدين بمدينتي بور فؤاد بمحافظة بورسعيد ودمنهور بمحافظة البحيرة، كما أنه جاري البدء في تأسيس مركزين أخرين بالتعاون مع بنك الإسكدنرية في محافظتي المنيا وبني سويف.



وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ برنامج لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب في القرى والنجوع ومراكز الشباب بالمحافظات، حيث نظمت العديد من الندوات بالتعاون مع مبادرة رواد النيل والقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الوزارة بدأت عقد عدة لقاءات تعريفية بالتعاون مع البنك الأهلى بمحافظة الغربية ضمن سلسلة الندوات التعريفية عن أهم خدمات و فرص ريادة الأعمال بالمحافظة.



وأوضحت أن تلك اللقاءات ستشمل 7 مراكز بمحافظة الغربية، وستتضمن أهم الموضوعات التي تهم رواد الأعمال والشباب ومنها، التعريف بمبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي والخدمات التي تقدمها من خلال مراكز تطوير الأعمال، وأيضا البرامج الإئتمانية والأنشطة الاستثمارية المتاحة بقرى المحافظة وكيفية إداره المشروعات و تكوين الأفكار، بالإضافة إلى نشر ثقافة الشمول المالي وتوزيع كروت ميزة.



ونوهت بأنه سيتم تعميم تلك تجربة وعقد مثل هذه اللقاءات والندوات التثقيفية في بقية محافظات مصر، بهدف نشر المعرفة بريادة الأعمال بين مختلف الشباب المصري.

من جانبه، قال دكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل:" إن الاستراتيجية الرئيسية لمراكز تطوير الأعمال بنيت على أساس دعم ومساندة أكبر قاعدة من الشباب الذي يحتاج إلى المساندة في مراحل المشروع المخلتفة بداية من الفكرة أو التمويل حتى مرحلة المنتج والتسويق".



ويبلغ عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري نحو ٣٢ مركزا ووحدة خدمات تطوير أعمال تغطي ١٧ محافظة، وتعمل على دعم وتنمية ثقافة التحول بين شباب الخريجين بدلا من ثقافة الفكر الوظيفي إلى ثقافة العمل الحر وتعزيز فرص حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على احتياجاتها التمويلية من البنوك والتحول من الإقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي والمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فعالية.