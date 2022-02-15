نقل البضائع والقطارات السياحية أبرزها.. النقل تطرح أنشطة للاستثمار في مجال السكك الحديدية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وفد البنك الدولى وذلك لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مشروعات النقل المختلفة وخاصة مشروعات السكك الحديدية وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل

و تم مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد حيث أكد الفريق المهندس كامل الوزير أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد مشيراً إلى أن كافة وسائل المواصلات الحديثه مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل و واتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين



وأوضح أن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية وندعو كافة المستثمرين للاستثمار بها مثل ( إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – انشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – انشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

