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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سول: زيارة الرئيس مون الشرق أوسطية أتاحت تعزيز التعاون في الصناعات المستقبلية

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

 أكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن جولة الرئيس مون جيه ان الخارجية الأخيرة، والتي شملت مصر والسعودية والإمارات، أتاحت الفرصة لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط ليس في الطاقة والمصانع فقط، بل في الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة مثل الهيدروجين والحيوية وتكنولوجيا المعلومات. 

وقالت الوزارة - خلال اجتماع حول الإنجازات المحرزة في جولة الرئيس مون جيه - إن، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية - إن هذه الجولة الشرق أوسطية حققت تأمينا أساسيا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط، من خلال إبرام حوالي 20 مذكرة تفاهم متعلقة باقتصاد الهيدروجين والتعاون في الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة، والتوصل إلى استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهتها، قالت بعض الشركات الكورية الرئيسية - بحسب "يونهاب" - إن الزيارة تجسد العديد من الفرص التجارية للتعاون الاقتصادي، مطالبة الحكومة بإيلاء الاهتمام وتقديم الدعم لتصدير الأجهزة الطبية القائمة على تكنولوجيا المعلومات إلى الشرق الأوسط.

بدورهم، قال خبراء في المجالات ذات الصلة، إن منطقة الشرق الأوسط تنتهج حاليا استراتيجية لتنويع اقتصادها بما يشمل الصناعات التحويلية والحيوية وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تقليل اعتمادها على النفط، ونصحت الشركات بضرورة الاستفادة من ذلك بفعالية.
 

سول مون الشرق أوسطية الصناعات مصر

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