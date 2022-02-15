بنزين 98 حقيقة أم شائعة.. رئيس البترول بنقابة المهندسين: لم نصله بعد

قال المهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين وخبير الطاقة، إن مؤتمر ومعرض إيجبس 2022 يشهد مشاركة 11 وزير بترول و20 رئيس شركة عالمية و450 عارض من 80 دولة و40 شركة مصرية.

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "المؤتمر شهد أيضا حضور رئيس هيئة الطاقة الدولية، وسيشهد إعلان مزايدة عالمية تشارك فيها الشركات الكبرى وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات".



وتابع رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين وخبير الطاقة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بعدد من رؤساء الشركات وهو ما يمنحهم دفعة كبيرة لزيادة استثماراتهم في مصر، موضحًا: "تم البدء في وضع خطة حتى عام 2035 لضمان عدم وجود أي نقص في الغاز الطبيعي وضمان استدامة الموارد المالية، فقد كانت ديون مصر لصالح الشركات العاملة في هذا المجال تقدر بنحو 3.6 مليار دولار، لكنها قلت لتصل إلى 850 مليون دولار".

وأكد: "الخطة ستعمل على تطوير القطاع لكي يتواكب مع الحداثة الموجودة في العالم والشركات العالم، والاعتماد على الشباب وتدريبهم في الدول الأجنبية لاكتساب الخبرات اللازمة".

وحول ما أثير عن إطلاق بنزين 98، أوضح رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين: "لا لأ .. إحنا لسه واقفين عند بنزين 95 وموصلناش لبنزين 98".