بحوث البترول: الدول الأفريقية تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الطاقة

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول: إن مصر أصبحت مركزا إقليميا للغاز الطبيعي وأصبحت قادرة أيضًا على منافسة الدول الأجنبية المتقدمة.

ولفت إلى أن الدول الأفريقية تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال تحويل السيارات للغاز الطبيعي والرؤية المستقبلية في استخدام الكهرباء والطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين الأخضر.



وأضاف ياسر مصطفى خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح " والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن ارتفاع الصادرات نتيجة تعظيم القيمة المضافة من خلال مشروعات البتروكيماويات ، متابعًا أنه نتيجة الإرادة السياسية والتخطيط السليم أصبحت مصر مصدرة للغاز الطبيعي.



وتابع " مصطفى "، أن مصر لديها بنية تحتية ممتازة جدًا وإرادة سياسية قوية و التي بدورها تقوم بتذليل أي عقبات ونرى هذا من خلال تطوير قطاع البترول والغاز وتشجيع مشاركة المستثمرين في القطاع الخاص .



وأشار مدير معهد بحوث البترول، إلى أن ما شهدناه بالأمس في افتتاح معرض مصر الدولي للبترول هو قراءة بالأرقام والمعروف أن لغة الأرقام من الصعب التشكيك فيها، مؤكدًا أنه نتيجة الخطة المحكمة الموضوعة لقطاع البترول تم تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات البترولية.



