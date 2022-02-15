محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.04٪

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2022 بنسبة نجاح 77.04 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة، واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ عدد الحاضرين 83695 طالب ، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2022 بنسبة نجاح 83%.

وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 41 طالب وعدد الناجحين 34 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80% وتقدم للامتحان 5323 طالب وحضر 4873 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالب وعدد الناجحين 7 طلاب .

حيث أعرب محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن .

كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022 بلغ 83ألف و 839 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأكدت أن المديرية، أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .