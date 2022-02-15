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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطلق برنامجا لدعم الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون الضارة

بايدن
بايدن

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن برنامجًا متعدد الجوانب لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في القطاع الصناعي، وفقا لموقع “ياهو نيوز” الأمريكي.

يتمثل محور الخطة، الذي سيغطي أنشطة مثل التصنيع وإنتاج الأسمنت، في إنفاق 8 مليارات دولار على مراكز الهيدروجين النظيفة الإقليمية، وهي مبادرة لوزارة الطاقة ممولة من قبل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الذي تم تمريره مؤخرًا. 

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يتم عمل وحدات الهيدروجين النظيف، المعروف أيضًا باسم الهيدروجين الأخضر Green Hydrogen، باستخدام مصادر طاقة منخفضة الكربون ويمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي في استخدامات مثل التدفئة.

تعمل الإدارة الأمريكية أيضًا على إنشاء فريق مهام للطاقة النظيفة، والذي سيعطي الأولوية لشراء المنتجات ذات البصمة الكربونية المنخفضة للوكالات الفيدرالية مثل وزارة الدفاع ووزارة النقل. 

ومن المقرر أن يصدر اليوم، الثلاثاء، من قبل مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة أيضًا إرشادات حول كيفية ضمان أن احتجاز الكربون وتخزينه - وهي عملية يتم فيها التقاط الانبعاثات من المصانع أو محطات الطاقة وتخزينها تحت الأرض - يمكن القيام به بطرق تراعي السلامة البيئية طريقة مسئولة.

وقال مسئول كبير في الإدارة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، الاثنين: “من خلال هذه الإعلانات، لن نوجد المزيد من الوظائف في قطاع الصناعة فحسب، بل سنعمل على تطوير التصنيع النظيف، حتى نتمكن من قيادة العالم بقطاع صناعي يعمل على تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري بسرعة وتقليل تلوث الهواء بسرعة، وبينما ركزت السياسات الفيدرالية السابقة لمكافحة تغير المناخي على تقليل الانبعاثات من قطاعي الطاقة والنقل، ستكون هذه أول مبادرة رئيسية تستهدف الانبعاثات الصناعية".

وقال مسئول آخر خلال إحاطة صحفية: "القطاع الصناعي هو الأصعب في إزالة الكربون، ومع الحد من الكربون، سيمكننا القول إن القطاع الصناعي يسير على المسار الصحيح".

 

 

 

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