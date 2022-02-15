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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استعار كتابا وأعاده بعد 60 عاما.. والمكتبة تتنازل عن الغرامات

مكتبة
مكتبة

أعاد رجل كتابا كان قد استعاره من مكتبة في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية بعد 60 عاما من التاريخ المقرر لاسترداده.

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وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أعلنت المكتبة، أمس الإثنين، أنه تم إرسال الكتاب إليها في طرد من جنوب فرنسا مع رسالة اعتذار مكتوبة بخط اليد من صفحتين.

 وأضافت: «مكتبة المدينة سعيدة بعودة ممتلكاتها، ويمكنها الآن شطب عنوان الكتاب من القائمة الطويلة للكتب المفقودة».


وفي الرسالة طلب مستعير الكتاب البالغ من العمر الآن 81 عاما الصفح عن التأخير في إعادة الكتاب، وتنازلت المكتبة عن الغرامات المتأخرة.


وكان الرجل قد استعار كتابا للاشتراكي والثوري فريدريش إنجلز (1895 - 1820).
وهناك أكثر من 850 كتابا آخر مفقودة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

عاما التاريخ الألمانية مدينة مونشنغلادباخ مكتبة

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