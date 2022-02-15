فحص وعلاج 13 ألف طفل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمعيات بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، حرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 13 ألفا و520 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يناير الماضي، إضافة إلى أنه تم فحص 284 ألفا و202 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.