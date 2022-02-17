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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحف المصرى يحطم الرقم القياسي في أعداد الزائرين منذ أبريل الماضي

المتحف المصري
المتحف المصري

قال الدكتور محمود الحلوجي، المدير الأسبق لـ المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف المصري شكل الحضارة المصرية في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، حيث إنه يعد واحد من أهم الصروح الثقافية في مصر، وأفريقيا، والشرق الأوسط.

وأضاف محمود الحلوجي خلال لقائه مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "أخبار مصر"، أن المتحف المصري يُعد أيضاً من المتاحف العالمية، خاصة أنه يوضح الحضارة المصرية، وجوانب الحياة في مصر عبر العصور، سواء العصور الحجرية، أو عصور ما قبل التاريخ، أو عصور ما قبل الأسرات، مروراً بالدولة القديمة والدولة الحديثة وغيرهم.

وتابع المدير الأسبق لـ المتحف المصري بالتحرير، أن المتحف هو الفريد من نوعه لأنه يتناول الحضارة المصرية بتسلسلها من القديم إلى الحديث، مضيفاً أن المتحف يستعرض دور نهر النيل العظيم في تأسيس واحدة من أكبر وأهم الحضارات في العالم القديم.

وأكمل محمود الحلوجي، أن المتحف يوضح أيضاً فن وأدوات التحنيط والمومياوات الملكية التي أبهرت العالم أكثر من مرة، مشيراً إلى أن المتحف المصري حطم الرقم القياسي في استقبال زائريه منذ الافتتاح في إبريل الماضي.

المتحف المصري أعداد الزائرين المدير الأسبق للمتحف المصري بالتحرير المتحف المصري بالتحرير أدوات التحنيط المومياوات الملكية

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