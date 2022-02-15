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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها بالجيزة.. الجمعة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها  لمدة ٨ ساعات إعتباراً من الساعة ٨ مساءً يوم الجمعة الموافق ١٨/ ٢/ ٢٠٢٢ إلي الساعة ٤ صباح يوم السبت الموافق ١٩/ ٢ / ٢٠٢٢ وذلك للبدء في تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية " خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة "  بمحطة مياه البدرشين . 

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع  شركة مياه الشرب والصرف للالتزام بالجدول الزمني المحدد وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة . 

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع . 

ونوهت المحافظة  بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فوراً .

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